Emmanuel THULEAU

Vous êtes entrepreneur, travailleur non salarié, commerçant, artisan ou libéral ?

Vous en avez marre de gérer votre administratif ?

Vous souhaitez consacrer votre temps à des taches à plus grande valeur ajoutée ?

Vous recherchez une solution pour vous aider à faire progresser durablement et significativement votre activité ?

Fort de mon expérience et du reseau AADPROX, je propose de vous accompagner dans votre gestion quotidienne, identifier à vos côtés les leviers vous permettant d’atteindre vos buts afin que vous puissiez redécouvrir le plaisir d'être chef d'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Gestion commerciale

Microsoft Office

Internet

Services généraux

Administration des ventes