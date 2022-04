Emmanuel TMIM

INFO PARTNER, propose ses services aux TPE/PME:



- Maintenance informatique/Infogérance: Notre contrat de maintenance s’adapte à vos besoins et prend en charge l'intégralité ou une partie de votre infrastructure informatique - PC, portable, serveur, routeur – et vous permet d’assurer la continuité de votre activité afin de pérenniser votre business.



- Sauvegarde: La sécurité, l’accessibilité et la disponibilité de l’informatique sont des enjeux majeurs voire de survie pour une entreprise aujourd’hui. Une bonne sauvegarde n’est pas une option, mais bien une nécessité capitale au bon fonctionnement de votre entreprise.



- Téléphonie d'entreprise via internet permettant de bénéficier de toutes les fonctionnalités (conférence, messages vocaux via email, transfert d'appels, pilotage à distance) à des prix imbattables





Membre du réseau international BNI dont l'adage est « Qui donne reçoit » et adhère à ses valeurs de partage, de travail et de respect.



Mes compétences :

Informatique

Télécoms

Sauvegarde PRA

GED

Sécurité informatique

Gestion de projets

Cloud computing

maintenance informatique

Infogérance

réseau