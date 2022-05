Disponible Juin 2020



Actuellement en Free-lance au sein du groupe CAT TRANSPORTS, en charge de toute la recette BackOffice (Achats et Facturation)





De 2016 à fin 2018, mission au sein de Direct Assurance - Fonction de Test Lead DIGITAL et contrat Auto/Habitation - IARD



Chef de Projet Qualification et MOA au sein d’AUBAY (92)

• Mission au sein de Direct Assurance (AXA) à Suresnes (92).

Chef de Projet Qualification Projet DIGITAL (Application Mobile / Site Mobile)

MOA et Responsable Qualification de toute la partie Contrats Auto (Direct Assurance, BNPP, CETELEM).

SEPA - En charge de toute la recette de la mise en place du SEPA

Homologation de toute la partie éditique des projets en partenariat avec CETELEM et BNP PARIBAS (suite au lancement d’une nouvelle offre Assurance Automobile). Rédaction de cahiers de tests, rédaction des cas de tests et des PV de recette. Responsable d’une équipe de tests à Rabat (Maroc) - Pilotage de l'équipe de tests – Méthode de travail : Méthode AGILE



Octobre 2009 – Octobre 2010 Homologateur au sein de GFI Informatique (75)

• Mission au sein de la Société Générale à Val de Fontenay (94). Homologation des applications ACE, ADEL, FIACRE (applications « tenue de comptes »). Je rédige les stratégies de qualification, les cahiers de tests et les cas de tests dans Quality Center. De plus j’occupe un poste de Gestionnaire d’Applications



Mars 2009 – Septembre 2009 Homologateur au sein de GFI Informatique (75)

• Mission au sein de la Partecis à Paris (75). Homologation des flux monétiques (réseau cartes bancaires) entre les banques, les commerçants, et prises en compte des retraits au guichet.



Mai 2007 – Février 2009 Homologateur au sein de GFI Informatique (75)

• Mission au sein de la Société Générale à Val de Fontenay (94) au sein de la branche PMS (Produits Marketing et Service). Homologation des applications CFC (Crédits Financiers à la Clientèle) et CRC (CRédits Commerciaux). Homologation concernant l’automatisation de l’assurance DIT (Décès, Invalidité – Incapacité de Travail) à la souscription d’un prêt ou crédit. Je rédige les stratégies de qualification, les cahiers de tests et les cas de tests dans Quality Center. De plus j’occupe un poste de Gestionnaire d’Applications



Mars 2006 – Avril 2007 Homologateur au sein d’EOS ITS (filiale de Cella Informatique) (75).

• Mission au sein de la Société Générale à Val de Fontenay (94) au sein de la branche PMS (Produits Marketing et Service). Homologation des applications Base-Relais, FID (Programme de Fidélité de la Société Générale), CORBAN (Corrélation Bancaire), CAB (Crédits Anormalement Bas), Expérian, American Express (offre aux professionnels). Je rédigeais les stratégies de qualification, les cahiers de tests, les cas de tests sous Test Director en suivant le cahier des charges et les cahiers techniques.





Novembre 2004 – Août 2005 Stage chez Canal+ Active à Boulogne-Billancourt (92). Au service de la Vidéo à la Demande

(VOD), j’étais chargé du support technique (hotline), mais aussi de la mise en place de l’aide du nouveau site de location de films qui sera mis en place (www.kiosqueplus.com). Je développais aussi le support technique en analysant les problèmes des clients et en mettant en place des systèmes de réponses automatiques afin de les aider. Cette aide concernait la configuration technique nécessaire pour bénéficier du service (réglages Windows, Lecteur Media Player, Firewall, Réseau…). De plus, je rédigeais un cahier des charges afin de sous-traiter toute la division support technique.



Septembre 2003 – Juin 2004 Rédacteur au Cabinet du Premier Ministre, au Service des distinctions honorifiques de l’Hôtel de Matignon, dans le 7ème Arrondissement de Paris (75), chargé de rédiger les biographies des postulants à l’Ordre National du Mérite et à la Légion d’Honneur.



