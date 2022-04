Emmanuel TORNESI

Contrôle, vérification, maintenance des bâtiment et matériels, avec entretien préventif.

Dépannage : organisation, et suivi, en interne ou en sous-traitance.

Suivi des travaux jusqu’à réception, avec contrôle des factures.

Respect de la réglementation défini par les bureaux d’étude tel que (Véritas, Apave….).

Maintien de la veille réglementaire.

Constitution du cahier des charges, et gestion des appels d’offres lors de l’installation de PC vidéo (caméras, pupitre de commande, stockeur numérique, écrans de contrôle), de l'installation d'alarme intrusion (capteurs volumétrique et contacteurs portes), de la coordination SSI (DM, DI, asservissement, etc.), de société de gardiennage (fonction, fiche de poste, etc.).

Rédaction et mise en place de procédures adaptées à la taille et à la politique de l’entreprise.

Gestion des frais de salaires avec un budget donné.

Interface entre l’entreprise et les corps constitués (police, pompiers, services municipaux…)

Participation au CHSCT en tant qu’invité qualifié

Utilisation aisée World et Excel.

Italien parlé couramment