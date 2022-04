Emmanuel TRAMIER

Avec une expérience de 15 années dans l'Analyse Marketing et l'Intelligence Automobile, travaillant avec les plus grands constructeurs, équipementiers et fournisseurs automobiles , j'ai acquis de solides compétences dans le développement et la modernisation des systèmes de base de données ainsi que dans les techniques d'analyse.



Capable de jouer un rôle clé dans l'analyse des problèmes, je suis à la la recherche d'un poste d'Analyste ou Expert marketing dans un groupe réputé de conseil automobile .