Gestalt Praticienne, je vous accueille dans mon cabinet situé à Malakoff (92).



Plus qu'une approche thérapeutique la Gestalt est un état d'esprit, une manière d'être et d'aborder la vie au quotidien.



Entreprendre une Gestalt-Thérapie c'est améliorer sa capacité à faire des choix, réintroduire du mouvement dans sa vie et de la fluidité dans son rapport aux autres.



Cette thérapie est adaptée à toutes les personnes (adolescents, adultes, couples) qui veulent développer leur niveau de conscience, améliorer leur bien-être, vivre en harmonie avec leur corps et qui, plus que tout, veulent être acteur de leur vie...



Je serai heureuse de vous accompagner sur le chemin de la thérapie pour vous aider à faire de votre présent votre plus belle réussite.



N'hésitez pas à me contacter :



Array

Tel : 07 68 15 68 36

nathalie.violle@outlook.fr



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Marketing opérationnel

Pétrochimie

Communication externe

Communication

Marketing

Industrie

Communication interne

Animation des ventes

Gestion de projet

Management

Assurances