Bonjour, je m'appelle Emmanuel Vanacker, coach sportif diplômé. Je propose de vous accompagner dans votre activité sportive de façon à la rendre plus efficace et amusante grâce à des conseils sur-mesure, réellement adaptés à vos capacités physiques et à votre personnalité.



Le principe est simple : selon le programme que nous nous sommes fixés, je me rends sur le lieu de votre choix à proximité de Lille, Marcq-en-Baroeul et La Madeleine, et vous accompagne dans votre entraînement sportif, en m'adaptant à votre emploi du temps, vos envies et vos objectifs.



Vous êtes désireux d'atteindre enfin les objectifs que vous vous êtes fixés de manière ludique et attractive ? Alors c'est parti !

06 13 60 43 13



https://www.mvsport.fr



Société Mvsport / n° Siret: 75076916800014



Mes compétences :

Relaxation et gestion du stress

Rugby

Musculation et fitness

Cardio Training

Préparation physique

Sport

Fitness