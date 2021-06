Emmanuel WEISZBERG est Avocat au Barreau de Paris depuis mars 1998. Bénéficiant plus généralement d’une expérience de plus de 20 ans comme Conseil en droit des affaires auprès d’une clientèle Française et Internationale, il a acquis une expérience reconnue dans le domaine du droit de l’entreprise (négociation et rédaction de contrats commerciaux et industriels, notamment).

Son parcours professionnel l’a conduit par ailleurs à développer une expertise particulière en Droit social et en Propriété Intellectuelle.

Intervenant habituellement dans toutes les matières intéressant les acteurs du monde des affaires, (prestataires de services, industriels, commerçants et créateurs), il assure également le conseil, l’assistance et la défense des dirigeants, cadres, auteurs, artistes intervenant dans ces différents secteurs.