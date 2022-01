Emmanuelle BALLY

** EN RECHERCHE D'UN STAGE EN ALTERNANCE UNE SEMAINE SUR DEUX **

Après un baccalauréat économique et sociale, j’ai obtenu un BTS comptabilité et gestion des organisations en juin 2015 au lycée Saint Thomas d'Aquin Oullins.

Pour parfaire ma formation, je débuterai à la rentrée 2016 une troisième année de licence Management des Equipes, Qualité et Développement Durable en alternance à l’IAE Lyon 3.

Ainsi je suis à la recherche d’une alternance, au rythme d’une semaine sur deux en entreprise, dans le domaine des ressources humaines, de l'audit social, du recrutement, du contrôle de qualité, de la communication.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access