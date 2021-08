Emmanuelle BROCHET

Dotée d'un très bon relationnel, je souhaite mettre mon expérience au profit de votre société et développer également mes compétences. La satisfaction du client fait partie intégrante de mon profil avec les qualités que je développe, telles que l'écoute, le sens des responsabilités et l'organisation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit

Accueil physique et téléphonique

Gestion de projet

Gestion administrative

Développement commercial

Conseil commercial

Commercialisation

Assurance

Administratif