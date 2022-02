Mathias CHAILLOT

Journaliste indépendant & auteur.

J'ai occupé pendant 9 ans différentes fonctions au sein de NEON (Prismamedia). De 2018 à 2022, j'ai été chef de service print et responsable digital : reportages, gestion et suivi de pigistes, coordination du site internet (animation des conférences de rédaction, choix des sujets, relecture, etc.) et de la stratégie sociale et numérique (podcasts, brand content, opérations marketing, etc.), écriture et animation de podcasts et chroniques vidéos (Les Savoirs inutiles NEON), etc.

Depuis le rachat de Prismamedia par Vivendi, j'ai décidé de me lancer en indépendant et suis disponible pour des missions dans les domaines suivants : rédaction (reportages, enquête, formats longs, etc.), management, écriture et présentation de formats audio et vidéo, radio, enquête.



Expériences précédentes : Après avoir travaillé pour Radio France (France Bleu, Le Mouv') puis Virgin Radio Marseille, j'ai assuré pendant près de trois ans la présentation du 6h30-9h et du journal de la mi-journée sur Atlantic Radio, radio nationale d'info-éco leader au Maroc.

Journaliste polyvalent, j'ai aussi travaillé pour des sites web leaders (Pure Médias et RMC.fr en France et Made in Medina au Maroc), et ai été pigiste pour différents titres de presse (Capital, Têtu, NEON, 01 Net).



Je suis aussi formateur dans différents domaines (cours à l'IPJ, sessions d'écriture avec le CFPJ)