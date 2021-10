Emmanuelle ENEE

Je suis titulaire d'un DESS en toxicologie et sécurité sanitaire des produits destinés à l'Homme depuis 9 ans.J'ai travaillé dans une unité de toxicologie à l'Hopital des XV-XX pendant 1 an et demi, ou j'ai étudié la cytotoxicité conjonctivale et analysé le mécanisme de mort cellulaire de molécules impliquées dans la chirurgie du glaucome (5 fluoro Uracile -5 FU).

Ensuite j'ai comparé les voies d’apoptose (mitochondriale et caspase dépendant,) induites par des molécules d’origine naturelle [dérivés de ß (1-3) glucan].Enfin j'ai étudié la cytotoxicité d’huiles cosmétiques tropicales (Article en cours de soumission).



Ensuite j'ai rejoint l'unité inserm U 716 du professeur Calvo, à l'Hôpital saint Louis, mon sujet d'étude était:

Clonage d’un gène dans un plasmide, transformation bactérienne, sélection des bactéries compétentes, purification de la protéine par HPLC : purification de protéine avec un tag-histidine - Colonne d’affinité HiTrap

Les différents domaines que j'ai abordé sont : Biochimie, Biologie moléculaire : Western Blot, PCR en point final, PCR en temps réel, HPLC (Aktä Purifier), extraction d’ADN, d’ARN. Je travaille depuis 8 ans en tant qu'ingénieur d'étude dans l'unité INSERM U 1151, avec le professeur Peter van Endert.



Mes compétences :

Biologie

Biotechnologie

Cosmétique

Cosmétologie

Pharmacie

Pharmacologie

Toxicologie