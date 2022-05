Ludovic WAECKEL

Après avoir obtenu mon DEA de Biologie et Pharmacologie de l'Hémostase et des Vaisseaux avec comme sujet l'étude des microdomaines membranaires dans la signalisation du récepteur plaquettaire TIIICBP lors de l'adhésion du collagène de type III, j'ai intégré l'unité inserm CRCIL U689, du Professeur B.Levy, Pour ma thèse avec comme sujet :Le rôle de la réaction inflammatoire, lors de la néovascularisation postischémique.



A la suite de ma thèse, j'ai effectué un post-doctorat dans le service de pharmaco-metabolisme de la société sanofi-aventis à Rueil-Malmaison, Suivit d'un poste de chercheur en CDD en angiologie au sein de l'Institut de Recherche Servier (Hypertension, Rein,Vaisseaux).



Actuellement je suis chercheur dans l'unité Inserm U872 au Centre de Recherche des Cordeliers à Paris. (Diabéte, Hypertension, Rein, Coeur, Système Kinine-Kallikréine)





Compétences et maîtrises techniques:

Chirurgie (petit animal, souris, rat)

Analyse de l'angiogénèse (doppler,angiographie)

Immunohistologie

Biochimie (Western blot, Elisa)

Biologie moléculaire (PCR)

Culture cellulaire

Cytométrie en flux

Organes isolés perfusés



Mes compétences :

Biologie

Biotechnologie

Diabète

Hypertension

metabolisme

Pharmacologie

Recherche

Biotechnologies