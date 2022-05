Najah LAHRACH

Forte d'un cursus initial scientifique et d'une expérience acquise auprès de dirigeants généreux de leurs compétences, voici trois axes sur lesquels j'interviens :



1er axe : formation et valorisation des compétences :

- Etude de profils,

- Écoute, pédagogie, méthodologie,

- Élaboration de projet de formation,

suivi d'intégration : progression, perfectionnement, contrôle



2ème axe : coordination (organisation patronale, TPE, groupement professionnel) :

- Suivi administratif, budgétaire,

- Organisation logistique d'événements régionaux et nationaux ( congrès, stage de formation, commission, conférence, élections ),

- Intermédiaire entre les élus.



3ème axe : gestion de bases de données :

- Cahier des charges,

- Exploitation

- Enquête, statistiques,analyse collaborative,

- Prospection, cible et optimisation.



Installée aujourd'hui près de Lille, je suis prête à mettre mes compétences au service de votre organisation.



Mes compétences :

Analyse et exploitation statistiques de données

Excel

Accueil sourire dynamisme

Gestion de bases de données

Word

EXPLORATION / PROSPECTION

Outils de pilotage

Pédagogie

Outils d'évaluation

Expertise immobilière

Gestion Financière & Administration

Élection Conseil

Evénementiel/

Facilitatrice

Gestion previsionnelle des emplois et des competen

technicien bancaire

analyse d'ecart comptable