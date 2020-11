Emmanuelle FARRENQ

Passionnée par les problématiques liées à la transmission des savoirs, j'édite depuis mon premier poste des ouvrages pédagogiques, à destination des adultes chez Larousse, puis des collégiens et des lycéens, d'abord aux Editions Magnard puis aux Editions Hatier.



Mes domaines de spécialité sont la littérature et la langue française, mais j'ai également édité des ouvrages de sciences humaines : philosophie, histoire et géographie, sciences économiques et sociales.



Mes compétences :

Édition

Enseignement

Français

Grammaire

Grec

latin

Littérature

Philosophie