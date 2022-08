Laurence PECHINE--GAUTRE

MES COMPETENCES

- Conception éditoriale et suivi de production jusqu'au BAT

- Gestion de projets (établissement des plannings, respect des budgets, animation des réunions d’auteurs, coordination entre les différents intervenants, encadrement de stagiaires)

- Promotion des ouvrages

- Étude de la concurrence

- Edition numérique



MES ATOUTS

- Grande capacité d'adaptation aux différentes méthodes de travail et aux contenus les plus divers

- Aisance rédactionnelle

- Forte sensibilité pédagogique provenant de mon expérience du professorat

- Rigueur et organisation

- Dynamisme



Mes compétences :

Édition

FLE

Pédagogie

Édition numérique