Emmanuelle FRAISSE

15 ans dexpérience en grande distribution puis dans le secteur de la restauration.

Lélaboration et le déploiement doutils danalyse de la performance, que jai mis en place, ont permis aux directions le pilotage des résultats et la mise en place dactions correctives.

La formation auprès de cadres opérationnels et dapprentis mont permis de développer des qualités de pédagogie et de bienveillance, ainsi quune volonté damélioration continue des process et dindicateurs de gestion.



Compétences :

- Arrêté des comptes & analyses des écarts budgétaires

- Suivi du BFR & TFT : actualisation et analyses

- Budget / Revised / Plan - P&L, BFR et TFT

- Suivi des investissements

- Suivi des stocks

- Conception de reportings et mise en place dindicateurs



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Reporting financier

Trésorerie

Analyse financière

Contrôle de gestion

Contrôle budgétaire

Microsoft Office