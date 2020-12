Emmanuelle MOUQUE RAGGI

Après des études de lettres, d'art contemporain et arts du spectacle à Venise, j'ai fait une maîtrise sur Ruzante qui est l'initiateur de la commedia dell'Arte. De retour à Paris, j'ai suivi des cours pendant 4 ans dans une école de théâtre, pour devenir comédienne et metteur en scène. Durant un stage j'ai découvert le travail avec les masques et commencé à en créer. Pendant plus de 20 ans j'ai donné des cours de théâtre et mis en scène de nombreuses pièces de théâtre pour lesquelles j'ai réalisé des masques. Après une formation diplômante, pour être Pédagogue en Arts Plastiques, je suis enseignante de sculpture de masques pour la scène à Paris Ateliers et dans d'autres structures (écoles, associations etc ... ).

Pour en savoir plus: vous pouvez aller voir mon site.

https://www.emmanuellemouqueraggi.com/



Mes compétences :

Peinture

Théâtre

Enseignement artistique

Mise en scène

Comédie

Pédagogie

Sculpture

Scénographie

Création