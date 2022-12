Emmanuelle RAULT

Mes vingt ans d'expériences (dans l'industrie, puis dans la distribution spécialisée en B to B) m'ont permis de développer une bonne capacité d'analyse, une vision globale business, et un réel goût pour l'optimisation de la performance.



Mes domaines de compétences sont les suivants:



Developpement commercial (Export et Dom-Tom)

Négociation avec les grands comptes (contrats annuels, contrat de progrès )

Prospection et Mise en place du ciblage prospect

Développement de nouveaux segments d'activites et de marchés à l'export



Marketing stratégique et operationnel

Analyse marketing et étude de marché : potentialités produit/marché, opportunités de développement

Organisation de formations techniques et de salons professionnels

Mise en place de la veille concurrentielle

Déploiement du média internet

Mise en oeuvre de l'outil CRM



Integration,Formation et Management

Etablissement du business plan

Définition et mise en oeuvre des plans d'actions

Pilotage des indicateurs de performance commerciale

Recrutement et formation des commerciaux aux techniques de ventes et aux outils métiers.



Mes compétences :

Export

B to B

Industrie

Marketing

Développement commercial

Stratégie commerciale

Négociation grands comptes

Rigueur

Persévérance