Emmanuelle ROLLAND

J'ai pour projet professionnel de travailler dans la mise en œuvre, le développement et l'évaluation de dispositifs en direction des personnes âgées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Enquête qualitative

Politiques publiques

Relations sociales

Bureautique

Enquêtes de terrain

Accompagnement social

Management

Sciences humaines et sociales

Études quantitatives

Travail en équipe

Rédaction

Conscience professionnelle

Conduite du changement

Gérontologie

Évaluation des politiques publiques

Évaluation interne et externe des établisseme

Analyse de données