Emmanuelle SAMZUN

Bonjour,



Graphiste maquettiste-exé "Print" durant 9 ans au studio de l’agence de communication Santé “Medicus Paris” (Groupe Publicis), j'ai travaillé en binôme avec un Directeur Artistique au sein d’une équipe constituée d’un directeur de clientèle et de médecins.

Je me suis impliquée avec plaisir et succès dans des projets de création et de réalisation d’outils promotionnels de visite médicale et pharmaceutique pour des grands laboratoires.



Cette expérience riche en partage créatif m'a permis d'intégrer par la suite le studio de création indépendant "Passyflore Création" où j’ai collaboré avec Delphine Dattée, Directeur Artistique free-lance, durant 5 ans. Gagnant en autonomie dans la réalisation des maquettes ainsi qu'en relation clientèle, j'ai pu également diversifier et ouvrir mes compétences à de nouveaux secteurs d'activités tels que l'édition, l'équipement sportif et l'événementiel.



---------------------------------------------------------------

Aujourd'hui, mes compétences professionnelles se sont encore élargies !

---------------------------------------------------------------



J'ai suivi une formation de "Concepteur-Réalisateur Multimédia" à l'IESA durant 6,5 mois (session 2010-2011).



J'y ai effectué les modules de Monteur Vidéo, Vidéo Truquiste, Réalisateur Web et Webdesigner.



Cette formation a révélé chez moi une nouvelle passion pour le multimédia et en particulier pour le graphisme en vidéo et pour l'animation.



Je souhaite maintenant me tourner vers le secteur numérique pour y exploiter et partager non seulement mon savoir-faire de graphiste mais aussi mes nouvelles compétences en matière de graphisme web et vidéo.



Enthousiaste, appréciant le travail en équipe, autonome et rigoureuse, je suis disponible pour apporter à une entreprise ma créativité et mon esprit d'engagement.



---------------------------------------------------------------

COMPÉTENCES TECHNIQUES :



Graphiste Print / Multimédia (web-vidéo) :

• Logiciels maîtrisés : Photoshop - Illustrator - QuarkXpress - Indesign

• Les petits nouveaux : Première Pro - After Effects - Dreamweaver - Flash



Mes compétences :

After Effects

Web

Maquettiste

Graphiste

Conception

XHTML

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Flash

Dreamweaver

Mac OS X

Adobe Premiere

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator