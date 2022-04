Francois SIGNORET

Maquettiste EXE senior - 15 ans d'expériences dans le milieu des Arts Graphiques : Connaissance parfaite de la chaîne graphiques.

Compétences :

Maîtrise des logiciels : Quark Xpress, Suite Adobe CS (Photoshop, Illustrtor, Indesign, Acrobate), Power point. Utilisation de systèmes d’épreuves couleurs (Rainbow, Iris, Epson). Utilisation de Scanners Screen, Agfa, Epson, Umax, de flasheuses Screen. Exportation de fichiers PDF et Tiff-it. Très bonne connaissance et dépannage de l’environnent Mac. Installation Systèmes, logiciels et réseaux.



Mes compétences :

Informatique