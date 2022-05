Ludovic RONCHAUD

15 ans d'expériences en Agences de Communication et chez des Annonceurs m'ont permis d'acquérir une solide expertise en Marketing et Communication Grand Public, dans les secteurs Télécommunications, Electronique Grand Public, Loisirs/Tourisme, Distribution et Produits de Grande Consommation.



J'accompagne aujourd'hui des startups ou grands groupes sur des enjeux de Marque (image et notoriété), Business (conquête et fidélisation clients) et Digital (stratégie digitale, innovation et réseaux sociaux).



Je suis extrêmement attentif à la mise en œuvre de Stratégies Marketing Communication au service du Résultat, dans un objectif de retour sur investissement (conquête de nouveaux clients, augmentation des parts de marché valeur/volume, etc).



J'aime également accompagner des marques ayant de forts enjeux en termes de Positionnement, Notoriété, Image, Préférence et Réputation auprès du grand public et des leaders d'opinion.



Pour y parvenir, je sais concevoir et mettre en place les stratégies Marketing Communication adéquates dans lesquelles le Digital joue un rôle prépondérant au sein d'un dispositif 360°.



Manager expérimenté, le travail en équipe et l'établissement de relations à long terme avec des partenaires internes et externes sont pour moi une grande source de motivation et de satisfaction dans l'atteinte des objectifs.



Expertises: Communication, Publicité, Media, Hors Media, Marketing Services, Branding, Marketing Opérationnel, Communication Commerciale, Brand Content, Shopper Marketing, Retail Marketing, Content Marketing, Communication Digitale, Digital Marketing, e-Marketing, Réseaux Sociaux, Social Marketing, Community Management, Buzz, Viral Marketing, Marketing Direct, Promotion des Ventes, Merchandising, Relations Presse, Relations Publiques, Partenariat, Sponsoring, Mécénat, Evènementiel, Endorsement, Marketing Culturel, Management, Pilotage Budgétaire - Recommandations Stratégiques, Opérationnelles et Média.



Mes compétences :

Management

Publicité

Réseaux sociaux

Marketing opérationnel

Communication visuelle

Mobile marketing

Marketing direct

Marketing

Marketing stratégique

Conseil en communication

Stratégie de communication

Marketing relationnel

Trade marketing

Communication externe

Communication

Communication online

Communication événementielle