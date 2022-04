Alain CHAPELLE

Actuellement en poste à Bangkok en tant que Railway System and Rolling Stock specialist sur de projets de métro et monorail (driverless - GOA4) .

Je possède de larges compétences techniques dans le domaine du matériel roulant ferroviaire (métro, tramway et ferroviaire), tant au niveau de la spécification, conception, travaux, essais et expertises. J'ai été très largement confronté aux problématiques d'intégration, d'interface, de migration à travers mes expériences professionnelles. J'ai également une bonne expérience des domaines d'exploitation, maintenance/depot, FDMS (RAMS) et signalling ainsi que du contrôle/commande et de l'informatique embarquée.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Maintenance

Test

Informatique industrielle

systèmes embarqués

Coordination de travaux

Energie

Ingénierie système