Emmanuelle SAVRY

J'offre aux particuliers des services de ménage, repassage, garde d'enfant et jardinage de Sassenage à Voiron, tout en leur permettant de bénéficier des avantages fiscaux existants puisque mes clients bénéficient de la réduction ou du crédit d'impôt accordé par l'Etat.



Mes engagements sont simples :



- le recrutement est très rigoureux et les collaborateurs sont sélectionnés en fonction de leurs expériences qui sont vérifiées



- je suis souple et réactive si vous souhaitez modifier le planning



-je cherche à bien comprendre vos attentes et établis une prestation personnalisée



Toute mon équipe reste mobilisée et à votre entière disposition pour vous apporter le meilleur d'elle même afin de poursuivre sa mission : VOUS RENDRE LA VIE PLUS FACILE.



Alors n'hésitez pas à prendre contact au 06 60 50 57 24 pour une visite et un devis gratuit à votre domicile.



Je vous remercie par avance et vous dis à très bientôt



Mes compétences :

Ménage

Ménage repassage

Repassage

Services à la personne