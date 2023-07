Emmanuelle SILVESTRE

23 ans d'expérience dans des secteurs variés : Evènementiel, Formation professionnelle, Transport aérien et Tourisme.



Mes compétences sont les suivantes :

- Gestion d’un centre de profit.

- Management d'équipe pluridisciplinaires : formateurs, assistantes et commercial.

- Développement et animation commerciale.

- Communication externe.



Mes compétences :

Communication

Gestion du budget

Gestion du personnel

Management

Marketing direct

Négociation

Prospection

Recrutement

Services Clients

Tourisme

Transport Aérien

Ventes

Ventes B to B

Formation

Amadeus CRS

Selligent

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel