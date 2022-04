Emmanuelle VIEILLEVIGNE

DGS de Gramat, commune de 3600 habitants, depuis septembre 2012, j'ai appréhendé avec bonheur la richesse et la variété de ce poste polyvalent.

Tour à tour gestionnaire, directrice des ressources humaines (60 agents communaux environ), développeuse de projets en partenariat avec les élus et mon équipe, cette fonction m'a également appris à "composer avec l'humain" qu'il s'agisse des élus, de la presse, des agents ou des administrés...



Compétences :



- Formation juridique en licence et maîtrise d’administration publique : droit administratif, droit des collectivités territoriales, droit constitutionnel, droit européen, finances publiques, aménagement du territoire et politique de la ville, économie.

- Solide formation interdisciplinaire : alliance des Sciences humaines (histoire, archéologie du bâti, préhistoire) et des Sciences des matériaux (céramologie, datation par luminescence).

- Coordination et suivi méthodologique, technique, scientifique ou financier de mes recherches doctorales et post-doctorales dans le cadre de champs disciplinaires transversaux.

• Aptitude développée à la conduite de projets depuis leur élaboration et leur mise en œuvre jusqu’à leur finalisation et leur valorisation.

• Capacité à travailler individuellement et en équipe.

• Excellente capacité d’initiative et d’adaptation.

• Dynamisme et autonomie.

- Solide expérience pédagogique : enseignement et formation d’étudiants à la pratique de l’archéométrie.

- Publication de 14 articles dans des revues à comité de lecture et de 7 rapports à destination de l’INRAP.

- Vingt-cinq conférences dans des colloques nationaux et internationaux.



Mes compétences :

Culture

Archéologie

Histoire

Administration publique

Management territorial