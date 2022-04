Emmanuelle VIGNE

Actuellement Ingénieur en conception/indutrialisation dans le Groupe Veolie EAU j’ai, lors de ma première expérience professionnelle, consolidé et élargi mes compétences dans le domaine de l’assainissement et de l’environnement. Durant cette période, j’ai pu acquérir une double compétence dans le domaine de la recherche en associant travail expérimental à la fois à échelle industrielle et en laboratoire, et travail en modélisation par la mise en place d’une méthodologie de calage et de validation d’un modèle de biofiltration, procédé de traitement des eaux usées déjà commercialisé au sein des stations d'épuration. Cela m’a également permis, en tant que responsable du projet de recherche, de gérer la coordination entre les différents partenaires, notamment lors des comités de pilotage, et d’encadrer une équipe composée de six personnes, allant d’un technicien à un ingénieur de recherche, afin d’assurer le suivi des applications tout en faisant preuve de créativité et d'autonomie.



Un sens de l’organisation et des responsabilités ainsi que le goût pour le travail en équipe sont les principaux atouts que j’ai pu développer au travers de cette expérience professionnelle.



Mes compétences :

Assainissement

Recherche

Recherche et Développement

Traitement des eaux