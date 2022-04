Emmanuelle VIGNOT

SUBSEA 7 (Suresnes – AFGOM Paris - Département "Expertise Technique")



Responsable « Engineering & Industrial risk » (Depuis sept. 2012)



* Gestion de l’équipe d’ingénieurs « Risques industriels » pour :

- l’intégration des aspects « risques industriels » dans les réponses à appels d’offre,

- la réalisation des analyses de risques (HAZOP, HAZID, FMECA…) et des études techniques (dropped object, reliability demonstration, SIL…) nécessaires aux projets,

- l’intervention sur des problématiques techniques spécifiques et le support aux autres régions

- la capitalisation des connaissances internes et externes sur les accidents, les méthodes, les exigences clients,…

* Diffusion d’une culture du risque au sein de l'organisation (réalisation de formations internes, contribution au bon fonctionnement de la communauté « Risques industriels » Subsea7,…) et développement de la discipline au sein du territoire

* Contribution aux investigations concernant les accidents à forte composante « technique »

Compétences : gestion d’équipe, encadrement technique, gestion des relations avec les différents services du Groupe, développement du département…





EADS - APSYS (Suresnes - Agence Ile de France – Business Line "Industrial Safety Engineering")



Chargée de Développement et de Projets (nov. 2010 - sept. 2012)



* Gestion de projets et encadrement technique d’affaires (études de dangers de barrages et de sites industriels, études de sécurité de canalisations, dossiers de demande d'autorisation d'exploiter, études de risques concernant des projets d’implantation d’éoliennes…)

* Gestion des relations clients et réalisation d'offres financières et techniques pour différents secteurs d'activité en particulier celui du gaz et de l’énergie



Compétences : gestion de projets (CA géré en 2011: 500k€), encadrement technique et suivi d’affaires (10-12 personnes encadrées sur 15-20 affaires en moyenne en parallèle), entretien des relations avec les clients, développement commercial de l’activité (prise de commande personnelle: 300k€ sur 2011),…



Ingénieur d’études (déc. 2006 - nov. 2010)



* Réalisation d'études pour différents secteurs d'activité (pétrole & gaz, chimie, aéronautique, défense, sidérurgie,...) : dossiers de demande d'autorisation d'exploiter, études des dangers, études d'impact, dossiers de déclaration et de cessation d'activité, études « bio-sécurité »,...

* Assistance technique en modélisation pour Total Exploration Production

* Veille réglementaire pour Air France (sur les problématiques environnementales)



Compétences : analyses de risques (APR, AMDEC, HAZID,...), modélisations de phénomènes dangereux, connaissance de la réglementation sécurité/environnement/risques industriels…





MICHELIN (Bassens – site SEVESO II seuil haut)



Responsable environnement et chargée de missions en sécurité (mai 2005 - nov. 2006)



* Gestion des problématiques environnementales de l’ICPE à travers l’animation du Système de Management certifié ISO 14 001 (audité en sept. 2006)

* Participation à la mise en œuvre de la démarche d’analyse des risques chimiques au poste de travail et à la réalisation d’arbres des causes suite aux accidents professionnels

* Formation d’auditeur et réalisation d’audits pour le Groupe Michelin



Compétences : animation de groupes de travail pluridisciplinaires, veille et mise en conformité réglementaire, gestion des déchets (budget 270 K€), des quotas CO2 (audit janv. 2006), …





ESSILOR (Charenton - Siège International - Direction du Développement Durable)



Chargée de projet « certification ISO 14 001 métier des unités européennes » (mars - sept. 2004)



* Structuration et mise en place d’un Système de Management Environnemental global dans le cadre de la certification ISO 14 001 « métier » des unités de prescriptions



Compétences : gestion de projet au niveau européen, maîtrise des normes ISO, élaboration d’outils de gestion des impacts environnementaux, réalisation de modules et formation d’opérationnels