Emmanuelle VULCAIN

Récemment diplômée en tant que Gestionnaire QHSEDD et Docteur en Chimie Bioorganique (spécialisée en Phytochimie), j'ai acquis plus de 10 ans d'expérience professionnelle grâce à différentes missions dont celle de Responsable Projets R&D dans les domaines agro-alimentaire et biotechnologie.



Formation :

- Doctorat en 2005 Chimie bioorganique à l’Ecole Doctorale « Sciences et Agronomie » de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse - INRA.

- Titre de niveau III en 2017 Gestionnaire Qualité Sécurité Environnement et Développement Durable au sein du centre de formation Royer Robin Associés à Montpellier.



Expérience professionnelle :

- Actuellement, j’occupe la fonction d’ingénieur QHSE au sein de la société DEINOVE, spécialisée en R&D biotechnologie, qui valorise certains principes actifs naturels à partir de bactéries rares.

- J'ai également occupé la fonction de Directrice scientifique R&D au sein de la société BIOVAL Océan Indien dont la principale activité concerne les domaines de l'éco-extraction végétale (Agro-alimentaire, Cosmétique et Nutrition-Santé).

- J’ai enfin travaillé en Outre-Mer au sein de différentes équipes en agroalimentaire/écophysiologie du CIRAD, acquérant ainsi de l’expérience dans le domaine de la physiologie végétale et la chimie des substances naturelles.



Objectifs :

- Passionnée par les progrès scientifiques dans le secteur des actifs naturels et des techniques innovantes comme les biotechnologies adhérant au concept de chimie verte, je souhaite y consacrer mes compétences scientifiques et techniques.



Savoir-être :

- De nature sociale et accueillante, responsable et consciencieuse, je suis à l’aise et dynamique en collectivité et aime relever de nouveaux défis.

- Mes expériences professionnelles ont renforcé mon sens d’adaptation rapide dans l’acquisition de nouvelles méthodes et l’accès à une formation multidisciplinaire alliant la recherche en laboratoire et la gestion de projets, de la prospection à la réalisation.



Mes compétences :

R&D

Physiologie végétale

Agroalimentaire

Innovation

Gestion de projet

Adaptabilité

Rédaction scientifique

Enseignement universitaire

Coordination de projets

Recherche de financement

Informatique

Encadrement

Pédagogie

Synthèse

Communication

Veille scientifique

Qualité