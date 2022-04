Emmanuelle WILLMANN

Cadre territoriale, j'ai suivi une formation pluridisciplinaire (Sciences-Po Lyon) et m'intéresse à tous les champs de l'action publique locale.



Après avoir été en responsabilité d'une enveloppe de 22 Millions d'euros de Fonds Social Européen, ainsi que du développement de projets pour toutes les compétences du Département du Pas-de-Calais et de ses partenaires, je suis aujourd'hui chef de projet au Grand Lyon pour en développer la stratégie Europe. Je possède ainsi une expertise reconnue dans le montage de projets européens.



Le travail en transversalité et en partenariat se situent au cœur de mon activité.



Mes compétences :

Gestion de projets

Recherche de financements

Droit public

Encadrement d'équipe projet