Emmanuelle XIFRA

Je vous propose de mettre mes connaissances en assurance des particuliers à votre service, grâce aux compétences acquises durant mon parcours professionnel.

Je sais gérer les tâches inhérentes à un accueil physique et téléphonique, ainsi que la gestion et le suivi d'un portefeuille client et la vente de contrats.

Mes expériences, ma compétence et ma disponibilité immédiate me permettent une prise main rapide et efficace d'un poste commercial qui exige rigueur et professionnalisme.





Mes compétences :

IMS

LAGON

Pack Office