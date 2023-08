Nicolas AUDONNET

Je Gère et développe une clientèle de Professionnel du Bâtiment : maçon, couvreur, plaquiste, carreleur, façadier, étancheur .



je suis responsable du chiffre d'affaires, de la fidélisation et de la prospection dans le Nord ouest du TARN



Organisé, autonome, conquérant ainsi que mes qualités relationnelles sont des qualités qui me permette d'être à la réussite.



Mes compétences :

Prospection

Gestion et augmentation d'un portefeuille clients

Technico commercial

Techniques de vente

Phoning

Organisation du travail