Emmanuelle ZANETTI

Titulaire d'un master 2 Management des établissements du secteur de la santé, j'ai effectué une mission longue auprès du directeur d'un EHPAD. Je recherche aujourd'hui activement un nouveau poste, où je pourrais valoriser mes compétences dans l'animation et le management, ainsi que la gestion financière et de projets.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Développement commercial

Maîtrise des risques

Gestion administrative

Vente B2C

Management transversal

Vente B2B

Développement d'un réseau partenarial

Accompagnement des résidents et des familles