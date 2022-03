Enrique FOLGADO

Jeune Docteur trentenaire avec quatre ans dexpérience réussie en planification de projet, en budgétisation et en supervision dans un contexte académique.



Mon parcours de formation ma permis dobtenir une solide expérience dans lexamen, la conception et lamélioration de processus de fabrication de divers polymères et nanoparticules via différentes voies de synthèse.



Étant auteur et/ou coauteur de 7 publications scientifiques dans des journaux internationaux à haut impact jai montré une forte expérience en rédaction scientifique et maitrise des outils de recherche bibliographique.