Objet : lettre de motivation



Madame, Monsieur



Je dispose d’une expérience solide de plus de 20 ans en agence. En particulier, j’ai une bonne maîtrise de la coordination technique et architecturale en phase projet et chantier.



Je dispose de bonnes compétences et expériences :



° La production de dossiers d'études APS - APD - DCE - EXE ( mise au point détails )

° L’assistance aux revues de projet en collaboration avec les MO, Ingénieurs et les Urbanistes.

° La conduite et pilotage des relations avec les BE

° La participation au suivi des travaux

° Direction d’équipe en taille moyenne

° Utilisation de plateforme informatique ( Autocad ,Revit ,Sensibilité BIM )



Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie.

Je suis disposé à me déplacer en métropole ou à l’étranger.



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.



Cordialement



Ergun Kesenci / Architecte

kesenciergun@yahoo.fr

tél: 0033 (0) 6 64 32 10 10



Mes compétences :

Autocad

Revit