Eric AMSELLEM

ESOPE, BU expertise d'Enerlis, acteur majeur de lefficacité énergétique depuis plus de 20 ans



20 ans daccompagnement et de partenariat sur plus de 1150 missions, Esope simpose comme un acteur majeur du conseil opérationnel en optimisation des consommations énergétiques. Face à ces enjeux énergétiques et financiers, ESOPE vous aidera à analyser votre profil énergétique et environnemental afin de définir les différentes priorités dactions.



Mes compétences :

Réactivité

Développement commercial

Créativité

Management

Négociation