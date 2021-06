Eric BARRIERES

Je m'appelle Eric. Je suis en train de finir un cursus CNAM en télécommunication Réseau et en parallèle je travaille sur un calculateur embarqué sur avion qui fait appel à l’avionique modulaire.J'ai commencé mon parcours scolaire par un Baccalauréat de maintenance pour du matériel audiovisuel et j'ai ensuite enchainé par un BTS Électronique puis une licence en maintenance aéronautique.

J'ai fait toute ma scolarité par correspondance et j'ai toujours travaillé à temps plein en parallèle.

Je m'intéresse beaucoup aux technologies logicielles tournés autour du logiciel libre et je souhaites m’orienter vers le domaine des équipements embarqués dans le domaine des transports.



Mes compétences :

Aéronautique

Ingénierie

Electronique

Qualité

UMTS

Linux

GSM

Amélioration continue

Journalisme en ligne