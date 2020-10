Eric BAUVE

En résumé



Éduquer, c'est aimer…



Devenu Conseiller Principal d'éducation en 2002 par une reconversion providentielle, j'ai vu mon métier évoluer au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. D'accompagnant éducatif au sein de l’Éducation Nationale, mes missions successives ont répondu bien malgré elles aux carences générées par un système d'échange de plus en plus consumériste, produisant des déficiences accrues notamment au sein de la cellule familiale. Ce constat a considérablement bouleversé ma profession, la rendant à la fois plus grisante mais aussi plus préoccupante dans ses enjeux. Et ils sont de taille. Apprendre à nos jeunes adolescents à construire et structurer un esprit critique dans une dynamique économique dont les déséquilibres croissants inspirent de plus en plus un retour sur soi mais aussi au sens, pour pleinement prioriser leur épanouissement. Il ne s'agit plus de construire uniquement un parcours scolaire pour promouvoir ce qu'un enfant sait, mais bien de proposer également toutes les qualités de ce qu'il est, de ce qu'il peut créer par sa nature, sa personnalité, et cela au monde qui l'entoure. C'est un virage incontournable lorsque nous, professionnels de l'éducation, sommes investis d'une mission si noble et pourtant si ingrate. Nos sociétés dites "modernes" ne peuvent continuer à ignorer que le fragile équilibre de leur maturité ne se pérennisera qu'à travers ceux qui demain, héritiers de toutes ces cultures étatiques , sauront se reconnaître sans attendre d'être reconnu.



Auteur d'un livre sorti en 2018 " Faiseur de larme"(Édition du net). Roman autobiographique sur ma découverte de ce métier si peu connu, Conseiller Principal d’Éducation.