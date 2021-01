Eric BERTHONNAUD

Docteur en Génie Biologique et Médical, spécialité Biomécanique et titulaire d'une Habilitation à Diriger des recherches.



Depuis Avril 2009: Ingénieur Hospitalier au Centre Hospitalier de Villefranche sur Saône.



Septembre 2001 - Avril 2009: Ingénieur de recherche et de développement, OPTIMAGE



Mars 2001 - Août 2001: Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de Saint Etienne



Sept. 2000 – Fév. 2001 Stage Post Doctoral au Canada et aux USA

Laboratoire d’Informatique de la Scoliose 3D du Centre de recherche de l’Hôpital Sainte Justine (Université de Montréal) et Ecole polytechnique de Montréal.

Centre de recherche du Minnesota Spine Center et du Twin Cities Scoliosis Spine (University of Minnesota)



Mes compétences :

imagerie

Imagerie médicale

Orthopédie

Radiographie

Recherche

recherche appliquée

Video