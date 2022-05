Patrice KEGHELIAN

Je suis actuellement en mission dans le groupe VOLVO (ex RENAULT TRUCKS), en prestation de services pour le compte de la société ALTRAN. Je suis en charge des problèmes de cristallisation d'urée (produit servant à dépolluer les gaz d'échappement) dans les lignes d'échappement des Véhicules Indsutriels.



De 2001 à 2008, je suis responsable de Production et du service R & D au sein de la société Cryptic (start up). J'opère un transfert de technologie depuis un laboratoire du CEA et je procède à l'industrialisation d'un procédé de laboratoire. Je gère également la partie développelement de dispositifs éléctroniques et machines spéciales en collabration avec des sous-traitants. Je participe aux démarches commerciales en tant que support technique. J'assure la rédaction de deux brevets déposés par la société ainsi que la rédaction de nombreux cahiers des charges clients. Ensuite je mets en oeuvre les solutions retenues.



De 1999 à 2001, je suis Chef de Projet au Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA):

Responsable de 6 personnes sur deux projets simultanés :

- Construction et utilisation d'une source d’agrégats permettant la production et l’étude des propriétés magnétiques de nanostructures métalliques

- Production et caractérisation de nanotubes de carbone





De 1996 à 1998, j'effectue mon doctorat à l'Université Claude Bernard - Lyon 1 sur la production et la caractérisation de nanostructures de silicium et de carbure de silicium



