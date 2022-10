Eric BLIVET

Après un formation très orientée à l'international, je travaille depuis dix-neuf ans sur les marchés B2B de la hightech: OEM, M2M, Opérateurs télécom, VAR et SI.



J'ai acquis plusieurs compétences tout au long de mon parcours professionnel:

- Management transversal interculturel de comptes à l'international

- Acquisition et développement de grands comptes internationaux

- Mise en place de canaux de ventes indirectes



Aujourd'hui responsable des ventes du canal indirect hors foot-print OpCo Vodafone (focus France, Nordics, BeLux), je conçois et exécute la stratégie. J'ai un mix de comptes pure players connectivité et partenaires technologiques.



Mon profil Linkedin:

http://fr.linkedin.com/in/ericblivet



Mes compétences :

BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL

Cloud computing

M2m

Outils collaboratifs

Acquisition Grands Comptes

Ventes

Management transversal

Grands comptes

Business development

3G

SaaS

Telecom

Affaires internationales