Après lobtention de mon baccalauréat Scientifique Science de l'Ingénieur (SSI) en 2009, j'ai poursuivi par un DUT en Génie Mécanique et Productique (GMP).



En 2011, j'ai donc continué mes études en école d'ingénieur en Génie Mécanique et Conception (GMC) à l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) avec comme spécialité la Conception et le Développement de Produits (CDP).



Je suis actuellement dessinateur chez Métalset.