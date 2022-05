Nicolas JOUVENOT

Diplômé de l'école d'ingénieur UTBM (Université de Technologie de Belfort-Montbéliard) en mécanique et en conception de produits, avec un semestre de six mois en ingénierie automobile à Turin, durant le cursus.



A effectué deux stages de six mois chacun en bureau d'étude mécanique pendant sa formation, dans le groupe NTN-SNR et dans la start-up VARIAPOWER.





Mes compétences :

Catia v5

Patran

SolidWorks

GT SUITE

Ansys workbench

MATLAB

Microsoft Windows

Ansys Fluent

Microsoft Office

Calcul mécanique

Conception mécanique