Olivier LEMONNIER

CEO depuis 2003 du cabinet Automotive Consulting, présent en Région Parisienne et dans l'Est de la France afin d'assurer nos missions de recrutement auprès de Bureaux d'Etudes équipementiers Automobiles et/ou grands constructeurs automobiles.

Après une riche expérience de directeur de département puis de Global Account Manager pour de grands constructeurs automobiles mondiaux et d'équipementiers automobiles Français, je recherche aujourd'hui pour des postes disponibles en CDI :

Des chefs de projets Bouclier, des pilotes Etudes Bouclier, un responsable métier et un pilote projet structure, un ingénieur IST, des dessinateurs projeteurs multi métiers automobile, un responsable technique et des concepteurs métiers équipements intérieurs.



Merci de me transmettre votre candidature : olivier.lemonnier67@gmail.com



Vous pouvez également me joindre au : 06 40 15 11 02 et 03 81 31 61 46



Discrétion assurée.















Mes compétences :

Recrutement

Recrutement par approche directe

Gestion de projet

Automobile