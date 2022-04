Didier HURIER

Depuis 1987 j'ai fait, soit en temps que directeur technique de division au sein du groupe Sommer Allibert soit en tant qu'entrepreneur par la suite un grand nombre de missions à l'étranger. En ayant par ailleurs suivit des études en formation continue avec HEC Eurasia je pense pouvoir dire que je suis un bon spécialiste de l'Asie

J'y ai fait produire selon ma conception plusieurs centaines d'outillages et je possède un réseau de partenaires fiables. J'ai par ailleurs géré des projets tels que la construction et le démarrage d'une usine au USA , à Springfield du Missouri pour le groupe Contico, une autre à Casablanca au Maroc pour la socièté Ifriquia qui produit les pièces de la Logane pour Renault. J'ai été un acteur important du démarrage de production et de la formation du personnel de l'usine de Roumanie et de celle du Maroc produisant les pièces plastiques de la Logane.

Aujourd'hui j'ai vendu mes activités France de vente et conceptions canaux chauds pour les moules d'injection, mon bureau d'étude de Roumanie et je suis disponible en temps que consultant pour aider dans les domaines du développement et de la formation dans tous les pays ou la langue Anglaise ou Française sont pratiquées par mes interlocuteurs. Ma bonne connaissance de l'Asie depuis 1987 me permet de proposer des partenaires fiables dans le domaine des outillages ainsi que des partenariats en Europe pour assurer l'après vente.



Mes compétences :

Conseil

Amélioration continue

Management

Production

Gestion de projet

Plasturgie et outillages