Eric BOUQUET

Retraité depuis avril 2021, je me consacre désormais à l'écriture de romans



Après plusieurs expériences diverses et variées en bureau d'étude conception en petit et gros électro-ménager en tant que projeteur études puis chef de projet et chef de groupe suivies de gestion achat et études en produits de négoce avec la Chine et la Hongrie, depuis janvier 2013, je me suis orienté sur les méthodes industrielles et suis maintenant Pilote conception industrialisation de produits de traitement d'air utilisant des technologies thermodynamiques