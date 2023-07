Eric CARRET

Ayant de bonnes connaissances en électricité, passionné d'informatique et autodidacte, je me suis tourné vers le monde des télécommunications.



De mes débuts à la SAV sur PABX, j'ai évolué sur les IPBX, Centrex et réseaux informatiques.



En tant que chef de projet, je gère la préparation et le déploiement des systèmes de télécommunication chez nos clients. Je suis les projets du début à la fin et manage les équipes de mise en service.

J'assure le suivi et la mise en place de informations nécessaires à une relation pérenne vis à vis de l'entreprise.



Bilingue anglais



Certifications

2018 - Avaya IP Office Contact Center (ACSS et ACIS)

2018 - Avaya Contact Center Solutions for IP Office (APSS)

2018 - Avaya Midmarket Solutions (APDS)

2018 - Avaya IP Office Platform (APSS, AIPS et ACSS)

2017 - Avaya Scopia (ASPS, APDS et APSS)

2016 - Avaya Contact Center Select (ASPS)

2015 - Avaya IP Office Platform - Support Specialist (ACSS)

2014 - Avaya Radvision Professional Sales Specialist (APSS)

2014 - Avaya Contact Center Select - Support Professional Specialist (ASPS)

2014 - Avaya Contact Center Solutions for IP Office (APSS)

2014 - Avaya IP Office Professional Sales Specialist (APSS)

2013 - Avaya Radvision Professional Sales Specialist (APSS)

2013 - Avaya IP Office Support Specialist (ACSS)

2012 - Avaya IP Office Professional Sales Specialist (APSS)

2012 - Avaya IP Office Certified Implementation Specialist (ACIS)

2010 - Zyxel - Routeur, VPN et Wifi

2006 - Avaya - Implement IP Office (ACA)



Formations

2019 - Session de formation générale du BAFD (CHAM)

2014 - Formation Avaya - Avaya Contact Center Select

2011 - Formation Avaya - Switching ERS Solution & Installation

2008 - Formation Linksys - Commutation, Vlan, QoS et VoIP

2002 - Formation Cisco - Interconnecting Cisco Networks Devices

2001 - Formation Avaya - Network Alchemy

2000 - Formation Bosch Telecom - Integral 33



Mes compétences :

Voix sur IP

IPBX

SIP

PABX

Avaya

Chef de projet

Voip