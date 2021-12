- Management stratégique et opérationnel d'entreprise industrielle et générale

-Membre de Comités de Direction, en tant que Dir. Tech., Dir. Pro.

-Membre du comité de Pilotage de lamélioration continue (lean manufacturing),

-Responsable du comité des correspondants «environnement», obtention certification ISO 14 001,

-Membre de léquipe European purchase team. Déplacements en Europe,

-Membre du comité des correspondants «Qualité», obtention certification ISO 9 002,

- Président du CHS CT,

- Création et suivi de budgets, pilotage avec des indicateurs et tableaux de bord

- Responsable commercial grands comptes : Eiffage, Vinci, Razel, Colas

- Gestion de projets industriels complexes

- Transfert d'unités industrielles

- responsable des services opérationnels.



Mes compétences :

Maintenance

Methodes / industrialisation

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Microsoft Excel / word

Autocad

Audit

Supply Chain

Project Management

Direction operationnelle

Direction technique

Direction de production

Conseil technique

Développement commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Kanban

Budgets / Investissements

Amélioration continue

Q H S E

E R P : PRODSTAR, BAAN, VIGIE, SAGE