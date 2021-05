Eric CHADENIER

Au cours de ma carrière en entreprises, jai été amené à gérer lensemble des sujets juridiques au sein de grands groupes industriels (Bouygues Offshore/Saipem SA/Entrepose Contracting/Vinci/CMA CGM) et de sociétés cotées de taille intermédiaire (ETI), y compris familiales (CNIM), que ce soit dans le secteur de lOil & Gas, de lenvironnement, de lénergie, de la défense, des hautes technologies ou encore du transport & de la logistique, et ce, dans un contexte français et international, multi culturel, multi sectoriel et à forts enjeux économiques.

Mes domaines de compétences recouvrent plus spécifiquement les sujets suivants : droit des contrats (appels doffres, montages juridiques complexes, financement de projet, partenariats, contract management), droit des sociétés (implantations internationales, opérations corporate, M&A, document d'enregistrement universel (URD), gestion et animation des organes de gouvernance, introduction en bourse, OPA, relations avec lAMF, etc.), risk management (définition de la stratégie de couverture des risques, cartographie des risques, souscription et gestion des programmes dassurances et gestion des sinistres), contentieux/arbitrage/médiation, propriété intellectuelle (marques, brevets), conformité (Compliance Officer, déploiement Sapin 2, etc.).

Véritable business partner auprès de la Direction Générale et des Directions opérationnelles, entretenant véritablement la culture du résultat et tourné vers des solutions innovantes favorisant le business, ma capacité à approcher les problèmes de façon concrète, pragmatique et opérationnelle est reconnue, de même que mon agilité et mon adaptabilité. J'ai par ailleurs beaucoup de plaisir à animer et manager les équipes et ai le souci constant de les former et de leur transmettre mes savoir-faire.